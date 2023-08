Gdzie znaleźć najlepsze lody w Krakowie? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym stało się modne chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a oferta zawierała podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. Tym unikatowym rarytasem delektowali się również wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z gór.

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Były podawane na waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Krakowie otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Urządzenie do robienia lodów HKOENIG HF320, 180 W

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Lody włoskie sporządzane są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż innych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.