Gdzie zjeść w Krakowie? Sushi, pierogi czy hot dog? Wasze opinie

Gdzie zjeść w Krakowie?

Szukając lokalu z jedzeniem, najczęściej pytamy o opinie innych. To dobry sposób, by wybrać idealne miejsce, gdzie warto zjeść w Krakowie. Wcześniej jednak trzeba wiedzieć jaki jest wybór. Dlatego gromadzimy w jednym miejscu firmy działające w branży gastronomicznej z okolicy. Jeśli jakiejś brakuje, daj znać właścicielowi, że jeszcze go tu nie ma.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Krakowie znajdziesz na naszej liście? Przykładowo:

food truck

pierogarnia

cukiernia

dieta pudełkowa

restauracja

kuchnia grecka

kuchnia indyjska

kuchnia roślinna

Jedz mniej, bramy raju są wąskie.

Archibald Joseph Cronin

Ciekawe bary z jedzeniem w Krakowie?

Nie wiesz, gdzie zabrać znajomych na dobre jedzenie? Zobacz, gdzie można dobrze zjeść w Krakowie. Wybierz z listy poniżej.