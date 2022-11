Gdzie zjeść w Krakowie? Schabowy, burger czy sushi? Które miejsca polecacie?

Gdzie smacznie zjeść w Krakowie?

Wybierając bar z jedzeniem, zazwyczaj porównujemy opinie znajomych. To najlepszy sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, w którym można zjeść w Krakowie. Jednak najpierw trzeba wiedzieć co można wybrać. Dlatego też gromadzimy w jednym miejscu firmy gastronomiczne z okolicy. Jeśli znasz inną, której brakuje, powiedz osobie zarządzającej social mediami, że inni mają mniejsze szanse, by znaleźć lokal.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Krakowie znajdziesz na naszej liście? Na przykład:

kebabownia

smażalnia ryb

cukiernia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia francuska

kuchnia azjatycka

kuchnia roślinna

W walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek.

Stanisław Jerzy Lec

Ciekawe miejsca na rodzinną imprezę w Krakowie?

Zastanawiasz się, gdzie zorganizować rodzinną imprezę? Przekonaj się, gdzie można dobrze zjeść w Krakowie. Wybierz z listy poniżej.