Gdzie zjeść w Krakowie? Rolada, tortilla czy bowl? Wasze opinie

Najsmaczniejsze jedzenie w Krakowie?

Przy wyborze restauracji, przeważnie bierzemy pod uwagę opinie znajomych. To dobry sposób, aby wybrać najlepsze miejsce, gdzie podają jedzenie w Krakowie. Trzeba jednak wiedzieć co można wybrać. Właśnie dlatego zebraliśmy w jednym miejscu firmy działające w branży gastronomicznej z okolicy. Jeśli którejś brakuje, przekaż komuś w lokalu, że nie ma go na liście.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Krakowie znajdziesz poniżej? Na przykład:

pizzeria

smażalnia ryb

lodziarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia włoska

kuchnia indyjska

kuchnia wegetariańska

Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia.

George Bernard Shaw

Knajpki na rodzinną imprezęw Krakowie?

Rozglądasz się za miejscem, gdzie warto zaprosić bliskich na rodzinną imprezę?Przekonaj się, które miejsca są polecane w Krakowie. Wybierz spośród poniższych miejsc.