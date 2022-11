Gdzie zjeść w Krakowie? Kebab, schabowy czy makaron? Które miejsca polecacie?

Gdzie zjeść w Krakowie?

Przy wyborze miejsca do jedzenia, przeważnie sprawdzamy opinie bywalców. To dobry sposób, by znaleźć idealne miejsce, w którym warto jeść w Krakowie. Ale warto wcześniej wiedzieć co można wybrać. Gromadzimy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które znajdziesz w okolicy. Jeśli jakiejś brakuje, powiedz komuś w lokalu, że musi to szybko nadrobić.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Krakowie znajdziesz na naszej liście? Mogą to być:

pizzeria

smażalnia ryb

kawiarnia

firma cateringowa

restauracja

kuchnia włoska

kuchnia azjatycka

kuchnia wegetariańska

Przyjemność brzucha jest podstawą i korzeniem wszelkiego dobra.

Epikur (IV/III w. p.n.e.)

Knajpki na imieninyw Krakowie?

Nie wiesz, gdzie zabrać bliskich na imieniny? Zobacz, które miejsca są polecane w Krakowie. Wybierz spośród poniższych miejsc.