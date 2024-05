Gdzie zjeść dobre burgery w Krakowie? W tych miejscach możesz świętować nie tylko w Światowy Dzień Hamburgera

28 maja swoje święto ma hamburger

Światowy Dzień Hamburgera to dla miłośników tego popularnego fast fooda doskonały pretekst, by tego dnia bez wyrzutów sumienia objadać się swoim ulubionym daniem. W wielu restauracjach, burgerowniach i sieciach fast foodów można trafić wtedy na specjalne promocje, nowe kompozycje burgerów oraz różne wydarzenia kulinarne. Hamburger to danie znane jest na całym świecie.