Gdzie wybrać się na zimowy weekend w Małopolsce? Przedstawiamy listę najpiękniejszych miejsc i najlepszych atrakcji!

W Tatrach czeka na nas wiele atrakcji. Można wybrać się na spacer po Zakopanem, podziwiając piękne ośnieżone góry. Jednym z najpopularniejszych zimowych szlaków jest trasa na Morskie Oko. Zimą miejsce to wygląda przepięknie, jak z bajki. Co więcej, zimowy wypad to też świetna okazja do wybrania się na narty czy snowboard, takich ośrodków w górach nie brakuję. Kolejnym plusem wypadu na weekend w Tatry z pewnością są liczne baseny termalne. Kąpiel w gorących wodach termalnych przy minusowej temperaturze na zewnątrz to świetne doświadczenie i przede wszystkim ciekawa opcja spędzania wolnego czasu!

Archiwum