Gdzie wybrać się na spacer w okolicach Krakowa? Najpiękniejsze trasy i miejsca na wycieczkę! [LISTA, GALERIA] Alicja Kozioł

Za oknami coraz więcej słońca, w związku z tym warto pomyśleć o wycieczkach i dłuższych spacerach. Każdy z nas potrzebuje czasem po prostu odpocząć i się zrelaksować, a wiadomo, że na łonie natury przychodzi nam to najłatwiej. Wypad za miasto to świetna opcja by uciec od zgiełku. Oto najpiękniejsze trasy i miejsca na wycieczkę w okolicach Krakowa.