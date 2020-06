Gdzie w Krakowie spotkasz hipstera, bogacza czy imprezującego Brytyjczyka? Dowiesz się z tej mapy

Czytając mapę można dowiedzieć się, że Stare Miasto to okolica, gdzie panują brytyjscy imprezowicze. Forum to mekka dla hipsterów. Okolice miasteczka studenckiego to miejsce, gdzie codziennie odbywają się otwarte imprezy. Zakrzówek zaś został otagowany jako najlepsze miejsce w Krakowie. Ruczaj to natomiast "sypialnia korpoludków". Z kolei ludzi w garniturach najłatwiej można spotkać w centrum biznesowym pomiędzy ul. Dobrego Pasterza a al. Bora-Komorowskiego.