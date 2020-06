zobacz galerię (27 zdjęć) Sprawdźcie, którzy z wiślaków urodzili się we wsi liczącej 2 tysiące mieszkańców, a który w metropolii z liczbą osób przekraczającą 5 milionów. Są miejscowości bardzo popularne i kompletnie nieznane - w niektórych wypadkach naprawdę się zdziwicie. Co ciekawe, nawet niektórzy z polskich graczy jako miejsce urodzenia podają miejscowość za granicą. Andrzej Banas / Polska Press zobacz galerię (27 zdjęć)

Zespół Wisły Kraków to dziś mozaika narodowości z różnych stron świata. Postanowiliśmy sprawdzić, w jakich konkretnie miejscowościach urodzili się piłkarze "Białej Gwiazdy" i okazało się, że to bardzo interesująca podróż, nie tylko po Europie. Zobaczcie w galerii, którzy z wiślaków urodzili się we wsi liczącej 2 tysiące mieszkańców, a który w metropolii z liczbą osób przekraczającą 5 milionów. Są miejscowości bardzo popularne i kompletnie nieznane - w niektórych wypadkach naprawdę się zdziwicie. Co ciekawe, nawet niektórzy z polskich graczy jako miejsce urodzenia podają miejscowość za granicą.