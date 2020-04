Gdzie szukać teraz pracy? Które branże wciąż rekrutują pracowników?

Bezrobocie jest nieuniknione

Epidemia koronawirusa będzie miała katastrofalne skutki dla gospodarki – jest to dzisiaj pewne. Resort pracy spodziewa się, że do końca roku bezrobocie w Polsce wzrośnie do 9-10%. Dotknie ono 1,4 mln Polaków. Najbardziej zagrożeni zwolnieniami będą pracownicy z takich branż jak spedycja, transport, handel, produkcja przemysłowa, media i rozrywka. Masowych zwolnień spodziewamy się w turystyce i gastronomii. W fatalnej sytuacji są także osoby samozatrudnione i freelancerzy.

Społeczeństwo trzeba wykarmić

Istnieją wciąż branże, w których przeprowadza się nabory do pracy. Można jej wciąż szukać w branży spożywczej – w produkcji, przetwórstwie, ale przede wszystkim sprzedaży. Na premie za przepracowane godziny mogą liczyć pracownicy sieci supermarketów. Coraz więcej transakcji dokonuje się jednak online – poszukiwani są więc też dostawcy. Pracowników poszukują firmy logistyczne, kurierskie i hurtownie. Rekrutacji na nowe stanowiska nie przerywa też Amazon.