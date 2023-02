Gdzie smacznie zjeść w Krakowie? Kuchnia włoska, indyjska, tradycyjna? Polecane miejsca

Gdzie dobrze zjeść w Krakowie?

Szukając miejsca do jedzenia, często pytamy o opinie bywalców. To dobry sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, gdzie można zjeść w Krakowie. Ale trzeba wcześniej wiedzieć co można wybrać. Toteż zbieramy w jednym miejscu firmy gastronomiczne z okolicy. Jeśli znasz inną, której brakuje, przekaż właścicielowi, że jeszcze go tu nie ma.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Krakowie możesz zobaczyć na naszej liście? Mogą to być:

pizzeria

smażalnia ryb

cukiernia

dieta pudełkowa

restauracja

kuchnia włoska

kuchnia indyjska

kuchnia wegetariańska

Jedz mniej, bramy raju są wąskie.

Archibald Joseph Cronin

Popularne knajpy z jedzeniem w Krakowie?

Szukasz miejsca na wyjście z przyjaciółmi? Sprawdź, gdzie można dobrze zjeść w Krakowie. Wybierz z listy poniżej.