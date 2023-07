Gdzie się podziały gigantyczne kolejki? Wyjątkowo spokojny weekend na krakowskim Zakrzówku. We wrześniu budowa parkingu Bartosz Dybała

Mimo wietrznej i pochmurnej niedzieli baseny na krakowskim Zakrzówku cieszą się sporym zainteresowaniem, choć w odróżnieniu od poprzednich weekendów do kąpieliska nie ustawiały się gigantyczne kolejki, w których trzeba było stać nawet kilka godzin. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział, że we wrześniu ma się rozpocząć budowa parkingu na końcu ulicy Twardowskiego. Po zakończeniu inwestycji odwiedzający Zakrzówek będą mogli tam zostawić samochody, niemniej krakowscy urzędnicy przekonują, że lepiej wybrać się w to miejsce komunikacją miejską, ewentualnie rowerem.