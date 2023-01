Gdzie się leczyć w 2023 roku? O tym można dowiedzieć się z naszego specjalnego dodatku! Marek Długopolski

Walkę z nowotworem złośliwym pomagają wygrywać bezpłatne badania mammograficzne. Można je przeprowadzić w pracowni stacjonarnej lub w specjalnym mammobusie 123rf

Stres, siedząca praca, niezdrowe posiłki, nienajlepsza jakość powietrza – to wszystko ma wpływ nie tylko na komfort naszego życia, ale przede wszystkim na zdrowie. Nie jest również wielką tajemnicą, że niechętnie odwiedzamy lekarzy. Jeśli już to robimy, to najczęściej wtedy, gdy bardzo boli, a choroba jest mocno zaawansowana. Czy można to zmienić? Tak. Jak? – Korzystajmy z programów profilaktycznych, które pozwalają sprawdzić nasz stan zdrowia i zacząć leczenie, jeśli będzie to konieczne. To nie wstyd – przekonuje Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Zatem „Gdzie się leczyć” w 2023 roku? To podpowiadamy w naszym specjalnym dodatku, przygotowanym we współpracy z Małopolskim Oddziałem NFZ.