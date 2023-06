Gdzie pod namiot w Polsce? Sprawdzamy najlepsze miejsca na wyjazd na kemping w wakacje 2023

Gdzie pojechać na wakacje 2023 pod namiot?

Biwak nad jeziorem

Urokliwym miejscem na wakacje pod namiotem nad jeziorem jest kemping Binduga 69, czynny od 1 maja do 30 września. Znajduje się on bezpośrednio nad jeziorem Świtajno i oferuje różnorodne udogodnienia, takie jak sklep, bar, wypożyczalnia rowerów, gokartów i sprzętu wodnego, boisko do siatkówki, ping-pong, piłkarzyki oraz air hockey. Kemping ten zapewnia również sanitariaty, prysznice i umywalki do naczyń.

Jeśli nie wyobrażasz sobie wakacji bez morza, warto rozejrzeć się za polecanymi polami namiotowymi nad polskim wybrzeżem. W miejscowościach takich jak Władysławowo, Chałupy, Jastarnia, Jurata czy Łeba znajdziemy wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie możemy rozbić namiot i cieszyć się plażowym klimatem. shaiith/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Wiele kempingów jest czynnych przez cały rok tak jak kemping Rydzewo przy Gospodzie pod „Czarnym Łabędziem”. Ten kemping położony jest na przesmyku między jeziorami Niegocin i Boczne, a jego teren jest ogrodzony, oświetlony i pod stałym nadzorem. Oferuje on 30 stanowisk z podłączeniem do prądu, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo turystom.