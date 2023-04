Gdzie na święcenie pokarmów w Krakowie? Z koszyczkiem na Wawel, Rynek, do Tyńca lub na Cracovię. Godziny święceń w kościołach

W katedrze na Wawelu błogosławieństwo pokarmów przewidziane jest w godz. 11-15. W kolegiacie św. Anny święcenie będzie się odbywać w godz. 12-17, u franciszkanów na krużgankach klasztornych od 10 do 17, w kościele św. Marka tylko o godz. 12, a np. w kościele Świętego Krzyża od 10 do 15 co godzinę.

W parafii św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych (ul. Pod Strzechą 18) święcenie pokarmów zapowiedziane jest od godz. 10 do 15, co 30 minut. Będzie się odbywać na placu przed kościołem, a w razie niepogody we wnętrzu świątyni. W samo południe natomiast przewidziane jest tutaj święcenie pokarmów według zwyczaju i tradycji bronowickiej przed kościołem.

W kościele Opactwa Benedyktynów w Tyńcu można pojawić się z koszyczkiem w godz. 10.30-13 i 16-17 - święcenie zaplanowane jest co pół godziny, na krużganku.