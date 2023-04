Gdzie na spacer w Krakowie? Oto 10 najlepszych miejsc na spacer po mieście Julia Stankowska

Świąteczny weekend to idealna okazja, by wybrać się na spacer - z rodziną, drugą połówką czy paczką przyjaciół. Pogoda może nie zachęca, choć mamy nadzieję, że powrót zimy potrwa tylko chwilę i zaraz znów się ociepli. A teraz pora spalić to wielkanocne śniadanie! Oto 10 najlepszych miejsc na spacer po Krakowie.