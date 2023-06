Gdzie na ryby w Polsce? Najlepsze łowiska w całym kraju w sam raz na weekend, urlop lub wakacje z wędką. Zasady wędkowania, darmowe łowiska

Wycieczka na ryby – świetny sposób na relaks na łonie natury

Wędkarstwo to popularne hobby, a czasem nawet pasja i sport, wymagający wielu umiejętności, szerokiej wiedzy i doświadczenia.

Łowienie ryb to sztuka, którą ludzkość doskonali od zarania dziejów. Wielu dzisiejszych wędkarzy uczyło się prawideł tej sztuki od swoich rodziców i dziadków – ryby łowiono szczególnie chętnie w epoce PRL, kiedy dobry wędkarz potrafił dostarczyć na stół smaczne i zdrowe mięso, często niedostępne w sklepach.

Dziś już nie musimy łowić ryb, by przeżyć, ale wędkowanie to nadal świetny sposób na relaks. Cisza, szum wody i przybrzeżnych zarośli, świergot ptaków – to sceneria wielu wędkarskich wypraw. Łowienie ryb można łatwo połączyć z rodzinną wycieczką nad jezioro czy rzekę, a wiele popularnych łowisk leży w miejscach, w których nie brakuje propozycji noclegowych.