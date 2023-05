Gdzie na majówkę? Atrakcyjne miejsca na wycieczkę w godzinę jazdy od Krakowa. Polskie Malediwy, mała Chorwacja, czy malowana wieś

Ciekawe miejsca na wycieczkę w okolicach Krakowa

Wystarczy wsiąść do samochodu lub wskoczyć na rower i poświęcić godzinę na dojazd, a można znaleźć się w naprawdę malowniczych i urokliwych miejscach. Małopolska oferuje wszystko to, co najbardziej podoba nam się za granicą - czystą wodę w polskich Malediwach i Zalewie Balaton, górskie ścieżki w krakowskich dolinkach i malownicze szlaki w Ojcowie.