Gdzie jest koronawirus i jaki odcisk palca ma Kraków? Dziś spotkacie osoby z patyczkami

Dziś, 22 czerwca, Kraków dołącza do corocznej akcji „MetaSUB global City Sampling Day” (gCSD), zsynchronizowanej w jednym dniu na całym świecie. Akcja ma na celu zebranie wymazów z mikrobiologicznymi „odciskami palców przestrzeni miejskiej z powierzchni użytkowych w otoczeniu transportu publicznego".

Jak tłumaczą urzędnicy, "gCSD to doroczny projekt, w którym w tym samym dniu na całym świecie naukowcy, badacze, studenci i inni przeszkoleni obywatele wyruszają w przestrzeń miejską w celu zebrania próbek środowiskowych. Próbki w postaci wymazów pobranych za pomocą patyczka z takich miejsc, jak biletomaty czy elementy przystanków komunikacji publicznej (tramwajowe, metra itp.), a także próbki powietrza pobrane z wykorzystaniem specjalnych urządzeń, są sekwencjonowane i analizowane. Służą one potem do opracowania mapy metagenomicznej, określającej społeczności mikroorganizmów".