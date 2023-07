Gdzie jest burza? W Krakowie silny wiatr i ściana deszczu. Ostrzeżenie IMGW dla całej Małopolski przed burzami z gradem w środę 5 lipca

IMGW i ostrzeżenie dla Krakowa, zachodniej i południowej Małopolski. na środę 5 lipca od godz. 12 do 2północy: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad.

Dla Nowego Sącza i Tarnowa jest wydane ostrzeżenie I stopnia, czyli zagrożenie jest mniejsze. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad".

Mapa i radar pogodowy w Małopolsce

Prognoza IMGW dla Małopolski na środę i czwartek, 5/6 lipca 2023

W środę po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 27°C, na szczytach Beskidów od 16°C do 19°C, wysoko w Tatrach około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana suma opadów do około 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, na szczytach Beskidów od 9°C do 12°C, wysoko w Tatrach około 8°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, jedynie na wschodzie województwa początkowo z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, a początkowo miejscami do 90 km/h.

W czwartek, 6 lipca, zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Na Podhalu po południu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, na szczytach Beskidów od 12°C do 16°C, wysoko w Tatrach około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, początkowo południowy, skręcający na północno-wschodni.