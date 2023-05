Gdzie dobrze zjeść w Krakowie? Zrazy, panierowany kurczak czy krewetki? Wasze opinie

Najsmaczniejsze jedzenie w Krakowie?

Wybierając restaurację, przeważnie pytamy o opinie innych. To najlepszy sposób, by wybrać najlepsze miejsce, w którym warto jeść w Krakowie. Najpierw jednak trzeba wiedzieć co jest do wyboru. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej z okolicy. Jeżeli jakiejś brakuje, przekaż komuś w lokalu, że musi to szybko nadrobić.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Krakowie znajdziesz poniżej? Na przykład:

bar z fastfoodem

naleśnikarnia

kawiarnia

firma cateringowa

restauracja

kuchnia włoska

kuchnia indyjska

kuchnia wegańska

Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle.

Salvador Dali

Jedzenie na telefon w Krakowie

Nie masz czasu, by pichcić obiadu, a do tego wszystkie naczynia brudne? Sprawdź, jakie miejsca są dostępne w okolicy.