Gdzie dobrze zjeść w Krakowie? Restauracje, pizzerie, bary. Które miejsca polecacie?

Gdzie zjeść w Krakowie?

Szukając restauracji, często porównujemy opinie przyjaciół. To świetny sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, gdzie warto zjeść w Krakowie. Trzeba najpierw wiedzieć co jest do wyboru. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które znajdziesz w okolicy. Jeśli jakiejś brakuje, podpowiedz osobie zarządzającej social mediami, że inni mają mniejsze szanse, by znaleźć lokal.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Krakowie znajdziesz na naszej liście? M.in.:

bar z fastfoodem

pierogarnia

kawiarnia

firma cateringowa

winiarnia

kuchnia hiszpańska

kuchnia japońska

kuchnia wegetariańska

W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, lecz jedz, jak należy.

Epiktet

