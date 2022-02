Gdzie biegać w Krakowie? 10 najlepszych tras do biegania w mieście. Sprawdź, które miejsca najchętniej wybierają miłośnicy biegania

Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Korzyści wynikające z biegania:

- Poprawa układu sercowo-naczyniowego

Systematyczne bieganie pozwala na poprawę elastyczności tętnic, a także obniżenie ciśnienia krwi, co zmniejsza ryzyko zawału

- Poprawa gęstości kości

Bieganie poprawia gęstość kości, w szczególności pleców, bioder i nóg. To z kolei wpływa na wzmocnienie mięśni. Dzięki bieganiu zmniejszysz ryzyko osteoporozy, a także kontuzji.

- Wzmocnienie płuc

Bieganie mocno wpływa na dotlenienie organizmu, jednocześnie wzmacniając płuca. Oznacza to, że im więcej będziemy biegać, tym rzadziej zauważać będziemy u siebie np. zadyszkę.

- Zdecydowana poprawa samopoczucia

W odpowiedzi na wysiłek nasz organizm produkuje endorfiny, które odpowiedzialne są za łagodzenie bólu i poprawę samopoczucia. Z tego właśnie powodu biegacze doświadczają poprawy nastroju, uczucia szczęścia po zakończonym treningu.

- Utrata wagi

Bieganie powoduje spalanie sporej ilości kalorii, dzięki czemu jest to świetny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i zadbanie o świetny wygląd sylwetki.