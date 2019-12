Gdy to zobaczycie, słowo "choinka" nabierze nowego znaczenia. Oto szalone pomysły na święta

To, że Święta są czasem dbania o tradycję nie oznacza, że wszystko, co im towarzyszy, musi być tradycyjne. Zobaczcie najbardziej kreatywne choinki, które - jak się okazuje - można stworzyć ze wszystkiego! Od najbardziej szalonych z opon i łańcuchów, po nieco bardziej wysublimowane - zobaczycie tu wszystko, co sprawi, że słowo "choinka" nabierze zupełnie nowego znaczenia. Jak to niektórzy mówią - "ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia". Niektóre pomysły świetnie się sprawdzą, jeśli macie w domu małe dzieci lub koty. Polecamy!

FLESZ: Pies to nie zabawka. Mocna akcja schronisk Wideo