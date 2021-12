Garbarnia Kraków. Zwycięstwo „Brązowych" na własnym boisku z Wisłą Puławy na zakończenie tegorocznych występów [ZDJĘCIA]

Po zmianie stron gra długo była wyrównana. Ataki garbarzy początkowo nie były tak groźne jak wcześniej. Z reguły kończyły się skutecznymi interwencjami rywali, lub, jak po strzela Feliksa z ostrego kąta, udanymi interwencją Sochy. Goście szukali okazji do zdobycia kontaktowego gola. I znaleźli ją, gdy w zamieszaniu na polu karnym piłkę do siatki posłał Ariel Wawszczyk. Potem idealną sytuację do wyrównania miał Ednilson Furtdao, ale - będąc kilka metrów przed bramką - nieczysto trafił w piłkę.