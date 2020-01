Garbarnia Kraków. Wychowanek Hutnika Błażej Radwanek wypożyczony do "Brązowych" [ZDJĘCIA]

Z drużyny ubył środkowy obrońca Adrian Jurkowski, który przeszedł do grającej w klasie okręgowej Wieczystej Kraków.

- Wiążemy z nim nadzieje, ale sam musi nas do siebie przekonać - mówi trener Łukasz Surma.

- To była decyzja Adriana. Zaskoczył mnie, ale takie jest życie. Choć nie grał w każdym meczu, widziałem go nadal w drużynie. Podziękowałem mu, pożegnał się z nami, życzę mu wszystkiego dobrego - zaznacza Surma.

Wolną rękę w poszukiwaniu klubu otrzymał napastnik Adrian Wójcik (pojechał na testy do Rekordu Bielsko-Biała, III liga).

- Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze jeden nowy zawodnik, bo odszedł Jurkowski i będziemy szukać uzupełnienia, choć może niekoniecznie na jego pozycję. Widzę potencjał w graczach, których mam do dyspozycji, wierzę w to, że będą lepszymi piłkarzami - podkreśla trener Garbarni.

Stoper Bartłomiej Mruk od 1 lipca będzie zawodnikiem Pogoni Szczecin, ale rundę wiosenną spędzi jeszcze w Garbarni. - Gratuluję mu, to dla niego duża sprawa, a ja się skupiam na tym, że będę go miał do czerwca. Bartek musi teraz absolutnie skupić się na grze w Garbarni. Sam na tym zyska - mówi Surma.