Garbarnia Kraków - wiosna 2023. Oto drużyna na walkę o utrzymanie w II lidze. Klubowa kadra, dane piłkarzy, zmiany transferowe Jerzy Filipiuk

Od lewej - górny rząd: Mateusz Kardas, Mark Assinor, Tomasz Tymosiak, Adam Żak, Karol Dziedzic, Donatas Nakrosius, Wojciech Słomka, Mateusz Bartków, Oskar Wielecki; środkowy rząd: Mariusz Jewuła, Konrad Handzlik, Kamil Bentkowski, Patryk Warczak, Cezary Polak, Dorian Gądek, Xavier Dziekoński, Kais Al-Ani, Aleksander Kozioł, Mateusz Bartusik, Grzegorz Marszalik, Bartosz Kutrzeba, Bartosz Seweryn, Jakub Karbownik, Mateusz Nowak, Piotr Konopelski; dolny rząd: Bartłomiej Purcha, Patryk Mularczyk, Jakub Podgórski, Marcin Pluta, Maciej Musiał, Rafał Skórski, Kamil Kuczak, Mateusz Duda. Garbarnia Kraków

Garbarnia Kraków. Prezentujemy kadrę drużyny na wiosenne rozgrywki w II lidze piłkarskiej. W ekipie „Brązowych" nastąpiło sporo zmian kadrowych. Mają one pomóc we wzmocnieniu klubowej kadry i skutecznej walce o utrzymanie. Prezentujemy całą kadrę, podkreślając, że mogą w niej jeszcze - w tym tygodniu - nastąpić minimalne roszady. Garbarzy czeka na wiosnę do rozegrania 15 spotkań.