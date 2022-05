Garbarnia Kraków. Trzy kolejki do końca rozgrywek II ligi. Jakie szanse mają „Brązowi" na awans do strefy barażowej? [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Piłkarze Garbarni wciąż mają szansę na zakwalifikowanie się do barażowych gier. Na zdjęciu: przed wiosennym meczem ze Stalą Rzeszów RKS Garbarnia Kraków Zobacz galerię (10 zdjęć)

Już tylko trzy kolejki spotkań pozostały do zakończenia rozgrywek II ligi piłkarskiej. Pewna bezpośredniego awansu do I ligi jest Stal Rzeszów, a o krok od niego jest Chojniczanka Chojnice. Trwa zacięta rywalizacja o miejsca od trzeciego do szóstego, premiowane grą w barażach o także awans na zaplecze ekstraklasy. Szanse na występ w tych ostatnich ma m.in. Garbarnia Kraków. Jak duże? To zależy od tego, jak wypadnie w ostatnich meczach i jak zagrają inni kandydaci do miejsc w czołówce tabeli. Analizowaliśmy terminarz meczów tych drużyn na finiszu rozgrywek.