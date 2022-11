Garbarnia Kraków. Trener Maciej Musiał: Strzeliliśmy dużo bramek, ale bardzo słabo broniliśmy. Zobaczcie zdjęcia

W ostatnim tegorocznym meczu drugiej ligi Garbarnia pokonała na własnym boisku faworyzowanego wicelidera tabeli KKS 1925 Kalisz, i to aż 3:0, przełamując serię pięciu spotkań bez wygranej, w tym trzech kolejnych porażek. Jak pan ocenia ten występ „Brązowych"?

Cieszymy się z wysokiej wygranej z bardzo silnym zespołem. Ten mecz był niezły w naszym wykonaniu, chociaż uważam, że rozgrywaliśmy lepsze spotkania. Najważniejsze jest to, że udało się nam utrzymać zerowe konto po stronie strat, co zdarzyło się nam w tej rundzie po raz pierwszy, a to świadczy o tym, jak wyglądała nasza gra w obronie w tym półroczu.

Przed meczem z kaliszanami, którzy w sześciu wcześniejszych meczach ligowych odnieśli pięć zwycięstw i raz zremisowali, a w Pucharze Polski wyeliminowali Olimpię Elbląg i Górnika Zabrze, garbarze byli ostatni w tabeli. Jak ta wygrana wpłynie na ich morale po rundzie jesiennej?