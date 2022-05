Garbarnia Kraków. Trener Maciej Musiał: Ósme miejsce jest przyzwoitym wynikiem, zasłużenie nie zasłużyliśmy do baraży [ZDJĘCIA]

Zasłużyliśmy nie awansowaliśmy do baraży – mówi Maciej Musiał, trener Garbarnia Kraków, która zajęła ósme miejsce w II lidze piłkarskiej ze stratą pięciu punktów do szóstego miejsca, premiowanego grą o awans na zaplecze ekstraklasy.

Jak pan ocenia postawę drużyny w minionym sezonie, w którym zdobyła 48 punktów, w tym 25 u siebie i 23 na wyjazdach, odniosła 13 zwycięstw, zanotowała 9 remisów i doznała 12 porażek, niemal do końca walcząc o awans do strefy barażowej? Ósme miejsce jest przyzwoitym wynikiem. Strata do szóstego miejsca w tabeli nie była duża, ale trochę tych punktów nam brakowało. Dlatego uważam, że zasłużenie nie awansowaliśmy do baraży. Jesienią uzyskaliśmy wynik powyżej oczekiwań (30 punktów w 20 meczach, tylko dwa „oczka” straty do piątego miejsca – przyp.), co w jakimś stopniu nam nie pomogło, bo uznaliśmy, że jesteśmy mocni i nie potrzeba nam większych korekt w składzie. Wiosną kluczowe były rozstrzygnięcia w pięciu meczach, które tak się układały, że były przez nas do wygrania, a jednak nie odnieśliśmy w nich zwycięstwa.

O jakich spotkaniach pan myśli?

Na własnym boisku z Hutnikiem Kraków, z którym przez większą część meczu graliśmy z przewagą jednego zawodnika i zaledwie zremisowaliśmy; z Motorem Lublin, z którym walczyliśmy jak równy z równym; z Lechem II Poznań, z którym prowadziliśmy; z Olimpią Elbląg, która była do pokonania; oraz na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, której strzeliliśmy dwie bramki, mieliśmy w meczu ogromną przewagę, a tylko zremisowaliśmy. Z jakiego elementy gry garbarzy jest pan zadowolony, a z którego wręcz przeciwnie?

Staliśmy się może nie marką – bo to za mocne słowo – ale zespołem, który, jak podkreślali inni, umiejętnie operuje od tyłu krótkimi podaniami, jest nieźle zorganizowany w ataku, dobrze zaawansowany technicznie. Nasza gra nie zawsze jednak przekładała się na punkty. Mieliśmy, jak wspomniałem, mecze „na styku”, ale nie udawało się nam ich wygrać. Brakowało skuteczności. Finalizacja gry na polu karnym przeciwników była naszym najsłabszym elementem.

Zostaje pan z drużyną na kolejny sezon? Mam tak skonstruowany kontrakt, że jeśli zajmuje ona ósme miejsce na koniec sezonu, to się go przedłuża automatycznie. Wszystko jest więc na dobrej drodze, ale nie ukrywam, że rozmawiałem z zarządem klubu o przyszłości. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zespół się rozwijał.

A do tego zapewne potrzebne są między innymi zmiany kadrowe. Jakie roszady w kadrze zanoszą się w Garbarni? Na pewno odejdzie Dawid Malik, któremu kończy się kontrakt, a nie będzie on przedłużony. Trwają rozmowy z Kamilem Kuczakiem; są rozbieżności finansowe i nie wiem, w którym kierunku to pójdzie. Jest też trzech, czterech innych zawodników, nad których pozostaniem w klubie się zastanawiamy. Mają oni podpisane kontrakty, ale mogą dostać od nas „zielone światło” na odejście. Rozmawiałem w tej sprawie z Jakubem Banachem i Jakubem Kuczerą. Z Wisły wypożyczeni są Kacper Duda, Wiktor Szywacz i Patryk Warczak. A myślę, że ten pierwszy może wrócić do niej. Wiem też, że są zakusy ze strony innych klubów na niektórych naszych piłkarzy. My potrzebujemy przede wszystkim napastnika - mocnej „dziewiątki”. Przydaliby się też zawodnicy na skrzydła, młodzieżowiec.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy kolejny sezon, co z pewnością nie ułatwia planowania okresu przygotowawczego do niego. „Brązowi” rozpoczęli już urlopy?

Tak, od poniedziałku mają wolne. Kończąc rozgrywki, nie wiedzieliśmy, kiedy się rozpoczną następne. To historia bez precedensu, świadcząca o amatorskim podejściu ich organizatorów do swej pracy. Nie znamy daty pierwszej kolejki, bazujemy na spekulacjach, plotkach, że może dojdzie do niej wtedy, kiedy ma ruszyć ekstraklasa, czyli w połowie lipca. Założyliśmy sobie trzy tygodnie przerwy w zajęciach, ale może to być dłuższy okres. Czekamy na decyzję PZPN w sprawie ligowego terminarza.