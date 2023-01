Garbarnia Kraków. Remis „Brązowych" z rezerwami Rakowa Częstochowa. Napastnik Hutnika Kraków Mark Assinor na testach

Obie drużyny do końca meczu usiłowały zmienić wynik. W 76 min Wojciech Słomka strzelił nad bramkę, a 12 min później 18-letni Mateusz Niedziałkowski ulokował piłkę w siatce strzałem „z pierwszej piłki" po dośrodkowaniu Jakuba Batora, doprowadzając do wyrównania. Był to drugi sparing rezerw Rakowa w zimowym okresie. W pierwszym, rozegranym tydzień wcześniej, pokonały one drugą drużynę Widzewa Łódź 3:1.