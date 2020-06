Garbarnia Kraków. Efektowne zwycięstwo "Brązowych" na własnym boisku z Górnikiem Polkowice

Gospodarze od początku meczu starali się spokojnie rozgrywać piłkę, by w ten sposób rozmontować defensywę gości. W 19 min po rzucie wolnym Marek Masiuda główkował w słupek, a chwilę później garbarze zarobili rzut rożny i po zagraniu Jakuba Kowalskiego celną „główką” popisał się Michał Feliks.

Kwadrans później ponownie doszło do dużego zamieszania na polu karnym Górnika. Okazje do podwyższenia wyniku mieli Feliks i Kowalski, ale ostatecznie do siatki trafił Rafał Górecki.

Tuż przed przerwą uciekającego rywalom Feliksa sfaulował poza polem karnym Jakub Kopaniecki, za co zobaczył czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. W bramce zastąpił go Marcin Furtak (zmienił zawodnika z pola).

Po zmianie stron bliżsi zdobycia gola byli garbarze, a konkretnie, w 54 min, Feliks, ale naciskany przez jednego z rywali nie zdołał pokonać Furtaka. 5 min później ten ostatni obronił kolejny strzał napastnika Garbarni.