Garbarnia Kraków. Cztery gole i sześciu zawodników z rezerw w wewnętrznej grze kontrolnej "Brązowych"

Zobacz jak Wisła Kraków trenuje w Arłamowie ZDJĘCIA

Aż 30 piłkarzy zabrał do Arłamowa na krótkie zgrupowanie trener Wisły Kraków Artur Skowronek. Zespół „Białej Gwiazdy” w komfortowych warunkach będzie trenował do 23 maja, co ma ułatwić przygotowania do wznowienia rozgrywek ekstraklasy, zaplanowanego w przypadku Wisły dokładnie na...