Garbarnia Kraków. „Brązowi" przegrali u siebie z ostatnią drużyną w tabeli Siarką Tarnobrzeg! Zobaczcie zdjęcia

Gospodarze od początku spotkania szukali okazji bramkowych, ale w 10 min to oni stracili gola, gdy Ołeksandr Jacenko wykorzystał krótkie podanie i precyzyjnym strzałem zza „16" ulokował piłkę w siatce. Był to jego ósmy gol (czwarty w II lidze) w 49. występie w barwach Siarki (ciekawostka: 23-letni dziś Ukrainiec w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 był zawodnikiem Orła Myślenice).

„Brązowi" starali się doprowadzić do wyrównania, ale byli nieskuteczni pod bramką rywali: strzał Marka Assinora sparował Wojciech Muzyk, dobitka Warczaka była niecelna, podobnie jak potem „główka" Wojciecha Słomki, uderzenie Patryka Mularczyka, dwa kolejne strzały Warczaka i jeden Tomasza Tymosiaka.

Tarnobrzeżanie także próbowali zmienić wynik. Mieli na to dwie szanse, ale Xavier Dziekoński najpierw wyszedł obronną ręką w sytuacji sam na sam z Pawłem Mrozem, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy meczu obronił mocne uderzenie Marcela Tyla. Goście nie zdobyli gola, ale i nie stracili go też - w przeciwieństwie do kapitana drużyny Bartosza Sulkowskiego, który z powodu kontuzji musiał opuścić boisko już w 25 min.