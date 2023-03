Garbarnia Kraków. „Brązowi" odrobili straty w meczu ze Stomilem Olsztyn. Zobaczcie zdjęcia

Garbarnia - Stomil: bez bramek do przerwy

W 17 i 23 min olsztyńskiego bramkarza próbował zmusić do kapitulacji nowy nabytek Garbarni Mark Asinnor, ale jego strzał został zablokowany, a indywidualna akcja przerwana wybicie futbolówki na róg. Przyjezdni szukali okazji m.in. poprzez kontry, jednak nie przynosiły im one powodzenia, podobnie jak centra Michała Karlikowskiego na pole karne, gdyż Werick Caetano nie opanował piłki.

Garbarnia - Stomil: skuteczna odpowiedź

Po przerwie krakowianie znowu szukali sposobu na zmianę wyniku, ale zamiast zdobyć gola - stracili go: w 53 min do siatki trafił Maciej Spychała. Co ciekawe, od sierpnia 2020 roku do września 2022 roku w 60 meczach ligowych nie strzelił oni ani jednej bramki (a zarobił trzynaście żółtych kartek i jedną czerwoną), a w ostatnich pięciu spotkaniach (licząc ten z Garbarnią) trzykrotnie pokonał bramkarzy rywali.