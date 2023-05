Garbarnia Kraków. „Brązowi" imponują niektórymi statystykami, ale praktycznie są w beznadziejnej sytuacji

Pięć punktów straty do bezpiecznego miejsca w tabeli i konieczność wyprzedzenia aż czterech rywali to - w perspektywie jeszcze tylko trzech meczów do rozegrania w tym sezonie – niewesoła, delikatnie mówiąc, sytuacja „Brązowych”. Tym bardziej, że czekają ich aż dwa mecze wyjazdowe (z drużynami ze środka tabeli, a więc nie będącymi pod presją, GKS-em Jastrzębie i Olimpią Elbląg) oraz tylko jeden przed własną publicznością (z otwierającym strefę spadkową Górnikiem Polkowice).

Garbarnia strzeliła 46 bramek (wspomniana Kotwica – 43), ale w ostatnich siedmiu spotkaniach zaledwie trzy. Zastraszający brak skuteczności w końcówce sezonu to jeden z głównych powodów fatalnych wyników drużyny i jej spadku na ostatnie miejsce w tabeli. - Bramek strzelamy mało, natomiast sytuacji, które stwarzamy, jest zdecydowanie więcej – podkreślił Marcin Pluta, asystent trenera „Brązowych” Macieja Musiała (w sobotę nie prowadził drużyny z powodu ośmiu żółtych kartek), po ich przegranym 1:3 meczu na własnym stadionie z Polonią Warszawa.