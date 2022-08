Garbarnia Kraków. „Brązowi" bez punktów w Pruszkowie. Druga wyjazdowa porażka

Po zmianie stron obie drużyny dążyły do zmiany wyniku. Udało się to jedynie przyjezdnym - w 79 min - kiedy to Bartłomiej Purcha strzelił „kontaktową" bramkę z rzutu karnego, podyktowanego za ful na Mateuszu Kardasie (to jego trzeci gol w tym sezonie). Próby uzyskania wyrównania nie przyniosły im jednak powodzenia, choć sędzia doliczył do normalnego czasu gry aż 5 min. Bliski szczęścia tuż przed końcem meczu był Adam Żak, ale świetnie w bramce gospodarzy interweniował Piotr Misztal.