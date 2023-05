Garbarnia Kraków. „Brązowi" bez punktów w Lubinie. Zdecydował rzut karny

W pierwszym kwadransie obie drużyny szukały sposobu na objęcie prowadzenia, ale ich akcje nie przynosiły im powodzenia. Z obu stron brakowało groźnych sytuacji podbramkowych. Podobnie wyglądała gra w kolejnych minutach. Do czasu...

W 26 min do siatki przyjezdnych trafił Dawid Pakulski, który skutecznie wyegzekwował rzut karny. Był to jego trzeci gol w tym sezonie w II lidze; poprzednie także uzyskał z „jedenastek" - z Siarką w Tarnobrzegu (3:2) i z GKS Jastrzębie w Lubinie (1:2).

„Brązowi" do końca pierwszej połowy spotkania próbowali doprowadzić do wyrównania, jednak ich akcje kończyły się z reguły na skutecznie interweniujących rywalach, którzy skupili swą uwagę na zabezpieczaniu dostępu do własnej bramki.

Po zmianie stron krakowianie także usiłowali zdobyć gola, w 52 min zatrudnili miejscowego golkipera Kacpra Bieszczada, ten jednak nie dał się zaskoczyć. Gra się zaostrzyła, sędzia pokazał kolejne żółte kartki kilku zawodnikom obu drużyn.