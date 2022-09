Garbarnia - Hutnik. Kibice na derbach Krakowa. Sceny, których nie chcemy oglądać. Zobaczcie zdjęcia Tomasz Bochenek

Garbarnia – Hutnik. Drugoligowe derby Krakowa przyniosły, niestety, kiepskie zachowania kibiców - konkretnie osób znajdujących się w grupie dopingującej Hutnika. W 60 min, w reakcji na krzywdzącą nowohucki zespół decyzję sędziego, w stronę arbitra liniowego rzucili puszkę, małą butelkę po alkoholu i kilka plastikowych kubków z piwem. Grupa znajdowała się na trybunie tuż za jego plecami, generowała agresywne okrzyki, sędzia nie czuł się bezpieczny, w efekcie mecz został przerwany. Wznowiono go dopiero po 15 minutach. A tuż przed ostatnim gwizdkiem część osób z hutniczego sektora ruszyła w kierunku kibiców dopingujących Garbarnię. Do eskalacji na szczęście nie doszło, ale to wszystko naprawdę temu meczowi nie było potrzebne. ZDJĘCIA kibiców Garbarni i Hutnika na derbach przy Rydlówce >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.