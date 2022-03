Garbarnia - Hutnik. „Brązowi" zagrają bez swego najlepszego strzelca, ale z nadzieją na derbowe zwycięstwo

Garbarze po trzech kolejnych porażkach, i to bez zdobytego gola, wygrali we Wrocławiu ze Śląskiem II aż 4:0, co z pewnością mocno ich podbudowało. Tym bardziej, że czeka ich derbowe starcie.

- To kolejny powód do „gryzienia trawy" i walki. Hutnikom punkty są bardzo potrzebne, ale my nikomu nie zamierzamy odpuszczać i chcemy podłączyć się do rywalizacji o miejsce w pierwszej „szóstce". Po serii porażek potrzebowaliśmy takiego meczu na przełamanie, jakim była wygrana z rezerwami Śląska. W derbach remis nikogo nie zadowoli. W mijającym tygodniu trenowaliśmy tak jak zwykle, choć zwracaliśmy uwagę na pewne elementy taktyczne pod względem gry z Hutnikiem - mówi obrońca Garbarni Daniel Morys.

- Dobrze, że się przełamaliśmy i strzeliliśmy aż cztery bramki. W rezerwach Śląska zagrali zawodnicy aspirujący do pierwszej drużyny. Gra była bardziej wyrównana, niż sugeruje to wynik. Chcielibyśmy kontynuować serię zwycięstw. W derbach nie będzie jednak łatwo. Hutnik będzie do końca walczył o utrzymanie. Dlatego pozycja w tabeli obu drużyn nie ma znaczenia w tym meczu. Każda będzie chciała wygrać - podkreśla pomocnik Garbarni Kamil Kuczak.