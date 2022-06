Garbarnia grała z Wisłą przy licznej widowni [ZDJĘCIA] Bartosz Karcz

Choć to tylko sparing, to jednak cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców. Na stadion Garbarni pofatygowało się blisko 1000 fanów obu klubów. Siedzieli przemieszani, cieszyli się piękną sobotnią pogodą i futbolem. Atmosfera przypominała prawdziwy, rodzinny piknik, bo też dużo rodzin zasiadało na trybunach. Pamiętając jak wyglądał mecz sprzed roku, gdy obie drużyny spotkały się przy okazji meczu jubileuszowego „Brązowych” i gdy też na trybunach panowała świetna atmosfera, warto te towarzyskie potyczki obu zasłużonych klubów wprowadzić już na stałe do letniego kalendarza piłkarskiego w Krakowie. Na naszych zdjęciach w GALERII prezentujemy kibiców podczas meczu Garbarnia - Wisła. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.