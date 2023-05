Gang pseudokibiców związanych z Cracovią rozbity. Szef grupy przestępczej w areszcie

Jak czytamy na portalu "LoveKrakow" Mariusz Z. ze swoim rodzeństwem w środowisku byli znali jako tzw bracia Zieloni. Jeden z nich Adrian Z. został zastrzelony przez policję podczas próby zatrzymania w grudniu 2017 r., za kratki trafili wtedy jego bracia Jakub i Mariusz Z. Ten ostatni, gdy go ujęto, miał w mieszkaniu 410 tys. euro i 300 tys. zł.

Teraz w sądzie ma co najmniej trzy sprawy karne. W jednej dostał zarzuty kierowania gangiem kiboli, pozostałych 19 oskarżonych zarzuty udziału w tej zorganizowanej grupie przestępczej, ale także pobić, nielegalnego posiadania broni i prania brudnych pieniędzy. W areszcie siedzi tylko Mariusz Z. i Grzegorz M., ale on odbywa karę do innej sprawy.