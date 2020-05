Gang kiboli Cracovii i proces za obrót narkotykami. Policja ściga kolejnych podejrzanych

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

Ostatnio głośne było zatrzymanie jednego z podejrzanych, Krzysztofa G. W miejscu jego zamieszkania policjanci znaleźli plantację 330 krzaków marihuany oraz co najmniej 250 tabletek substancji psychotropowej o nazwie MDMA.

Do krakowskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 20 członkom gangu - o czym informowaliśmy jako pierwsi. Okazuje się, że w sprawie jest podejrzanych kolejnych 27 osób.

- Po wyrażeniu zgody na wydanie podejrzanej przez właściwy Sąd Republiki Słowacji, zostanie ona przetransportowana do Polski, gdzie zostaną z nią przeprowadzone czynności procesowe - dowiadujemy się w Prokuraturze Krajowej.

Według ustaleń śledczych w ostatnim czasie gangiem miała kierować Magdalena K. Z końcem lutego br. została zatrzymana przez policjantów w miejscowości Zwoleń na Słowacji. Nadal nie została jednak przetransportowana do Polski.

Tymczasem 18 maja miała się odbyć kolejna odsłona posiedzenia organizacyjnego w sprawie 20 osób, które odpowiedzą przed sądem za udział w gangu, na czele którego miała stać Magdalena K.

Gang zajmował się przemytem i handlem narkotykami, praniem brudnych pieniędzy, pobiciami i wymuszeniami.

Przed krakowskim sądem toczą się negocjacje, bo część oskarżonych chciała poddać się karze. Jednak, by prokuratura przychyliła się do wniosku, wszyscy musieliby się na to zgodzić.