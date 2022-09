Gala Operetkowa wraca do Nowej Huty. Bezpłatny koncert już 17 września na Placu Centralnym

Dzięki autorom porywających melodii, takim jak Johann Strauss, Emmerich Kálmán czy Franz Lehár, przeniesiemy się do czasów, w których na ulicach Wiednia czy Paryża eleganckie walce przeplatały się ze skocznymi polkami oraz ognistymi czardaszami. Taka podróż to nie tylko wspaniała rozrywka, ale także spotkanie z żywą historią, w którą zabiorą nas znakomici soliści: Paula Maciołek, Monika Korybalska, Jarosław Bielecki i Adam Szerszeń w towarzystwie Orkiestry Opery Krakowskiej pod batutą Tomasza Tokarczyka.

Na scenie plenerowej NCK zabrzmi aż 18 przebojów polskich i zagranicznych twórców: melodie z "Carmen" Bizeta (uwertura, Habanera i słynna aria Torreadora Votre toast), "Strasznego dworu" Moniuszki ("Mazur", "Dumka Jadwigi" oraz "Kto z mych dziewek"), polka "Éljen a Magyar!" Straussa, a także kompozycje mistrzów operetki: "Wolgalied" z "Carewicza" i "Kto me usta całuje" z "Giuditty" Lehára oraz aria Boniego "Dosyć, basta" i "Jak bal, to bal" z "Księżniczki czardasza", "Gdzie mieszka miłość" i "Ach, jedź do Varaždin" z "Hrabiny Maricy" Kálmána.