Futbolowa magia od Argentyny do Kataru, czyli drugi tom książki o historii mundiali [SPORTOWA PÓŁKA]

Leszek Jarosz - w latach 1994-2006 pracujący w BBC (Sekcja Polska/World Service), a od 2006 roku w TVP Sport - od 2013 roku prowadzi na Facebooku stronę „Historia mundiali”, w której zamieszcza mnóstwo oryginalnych ciekawostek dotyczących MŚ. Namówiony przez Piotra Stokłosę, dyrektora marketingu i wieloletniego autora blogu „Książki Sportowe”, podjął się napisania książki o MŚ, za którą zbiera zasłużone komplementy.

Drugi tom obejmuje opis mundiali z lat 1978-2022 (czyli od Argentyny do Kataru), a więc tych, które wielu kibiców pamięta z telewizyjnych relacji i o których czytało w różnych publikacjach, gazetach i Internecie. Z książki Jarosza dowiedzą się jednak mnóstwo nowych faktów, do których on dotarł, prostując przy tym wiele błędów, od lat powielanych przez różnych autorów pochylających się nad mundialową tematyką.

Schemat drugiego tomu jest taki sam jak pierwszego: w każdym rozdziale główny esej poprzedzają dane statystyczne i ciekawostki (np. że Hiszpania od czasu zdobycia tytułu mistrza świata w 2010 roku wygrała na mundialach tylko z Australią, Iranem i Kostaryką). Autor zachowuje jednak proporcje między liczbami i suchymi faktami a opisami najważniejszych wydarzeń i nakreślaniem towarzyszącemu im polityczno-społeczno-kulturalnego tła. Pisze nie tylko ciekawie, ale i z pasją, wciągając czytelnika w świat futbolowej magii.