"Freezing Lights" - nowy singiel krakowskiej grupy post-punkowej grupy Undertheskin

- Jest to opowieść o kruchości tego, czego doświadczamy oraz poczuciu uwięzienia we własnym życiu. O samotności pośród świateł miasta i tym, że nic nie jest nam dane na zawsze. W warstwie muzycznej jest to również najbardziej “zespołowy” utwór w historii Undertheskin - skomponowany został wspólnie z muzykami z live składu - Tomem i Maćkiem. Z jednej strony jest zakończeniem pewnej historii i pewnego etapu, a z drugiej wyznacza kierunek i definiuje brzmienie nowego albumu - zapowiada lider grupy - Void.

Undertheskin został powołany do życia w 2015 r. z inicjatywy Mariusza "Voida" Łuniewskiego - krakowskiego wokalisty, multiinstrumentalisty i producenta, znanego z gotyckiej grupy Deathcamp Project. Ma na koncie dwa doskonale przyjęte albumy, które zyskały międzynarodowe uznanie, zaowocowały szeregiem pozytywnych recenzji oraz koncertów w Europie w towarzystwie m.in. The Soft Moon, She Past Away, Clan of Xymox, Drab Majesty czy Lebanon Hanover.