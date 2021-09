Franciszek Smuda: z Wieczystą do ekstraklasy po mecz numer 500 [WIDEO]

Franciszek Smuda przyznaje, że gdy wiosną otrzymał propozycję objęcia Wieczystej, myślał o pracy tylko przez rok. Ale do zmiany decyzji przekonała go - jak mówi - osoba prezesa, czyli nie wymienionego z nazwiska sponsora Wojciecha Kwietnia, który formalnie nie pełni w klubie żadnej funkcji.

Nie chciałem długofalowej pracy, tylko rok czasu, natomiast prezes chce tego więcej, nie powiem ile (śmiech). Mnie brakuje jednego meczu w ekstraklasie, żeby "rozegrać" 500. spotkanie w ekstraklasie, a prezes mówi, że powinienem tu zostać i rozegrać ten mecz 500. właśnie w Wieczystej - mówi Smuda w reportażu Mateusza Święcickiego.

499 czy 498 meczów Smudy w ekstraklasie?

Zajrzeliśmy na stronę ekstrastats.pl, na której znajduje się wiwisekcja kariery trenera Wieczystej. W tekście "Franzowi" przypisano 498 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej (wcześniej 1. liga, ostatnio ekstraklasa). Do bilansu nie zaliczono mu bowiem meczu z 27 marca 2004 roku pomiędzy Widzewem i Odrą Wodzisław. Smuda wprawdzie dołączył do łódzkiej drużyny w dniu spotkania, lecz formalnie do protokołu jako trener prowadzący został wpisany Tomasz Łapiński, natomiast on sam jako... asystent.