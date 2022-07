Fort Borek zamiast Klubu Kliny. Mieszkańcy południowego Krakowa zyskali większą filię Centrum Kultury Podgórza

Do zrewitalizowanych zabytkowych przestrzeni Centrum Kultury Podgórza przenosi swoją filię z przyziemi parafii przy ul. biskupa A. Małysiaka, gdzie do tej pory działał Klub Kliny.

Ponieważ osiedle i szerzej - południowa część Krakowa - dynamicznie się rozwijają, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu naszej oferty. Ale żeby to zrobić, potrzebowaliśmy większej przestrzeni. Równocześnie nadarzyła się okazja, żeby przenieść się do Fortu Borek, miejsca, które od blisko 10 lat było rewitalizowane wysiłkiem miasta właśnie na potrzeby zaadaptowania go do działalności kulturalnej i edukacyjnej - opowiada o kulisach otwarcia nowej filii Przemysław Walaszczyk, rzecznik prasowy Centrum Kultury Podgórza.

Centralnym punktem zrewitalizowanego Fortu przy ul. Władysława Krygowskiego 296 stała się sala widowiskowa dla 100 osób przystosowana do organizowania koncertów, recitali czy spektakli teatralnych. Na miejscu znalazła się także kolorowa sala dedykowana Klubowi Rodziców, sala ruchowa z lustrami do zajęć tanecznych i fitness oraz sala muzealno-ekspozycyjna, gdzie będzie można poznać historię Fortu. Na piętrze zaaranżowano salę muzyczną przeznaczoną do zajęć wokalnych i lekcji gry na instrumentach, salę plastyczną oraz przestrzeń edukacyjną, w której będą się odbywać lekcje językowe, wykłady i konferencje. Program i nowa oferta kulturalno-edukacyjna będzie dostępna dla wszystkich od września, a w sobotę 30 lipca między 12.30 a 16.30 będzie można wziąć udział w zajęciach pokazowych.