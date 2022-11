FMF Young Talent Award 2023. Stwórz własny soundtrack do filmowej sceny! Rusza konkurs dla młodych kompozytorów

Krakowski FMF należy do najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie. Prezentowane w jego trakcie widowiska wyróżniają się nie tylko wysokim poziomem artystycznym, ale też innowacyjnością w sferze technologii dźwięku i obrazu. Wszystko to sprawia, że na FMF goszczą najwybitniejsi kompozytorzy naszych czasów, m.in. Hans Zimmer, Jan A.P. Kaczmarek czy John Powell.

W FMF Young Talent Award mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 35 lat. Konkurs ma na celu wyłonienie uzdolnionych kompozytorów młodego pokolenia i zaprezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności, a także przedstawicielom branży filmowej. W poprzednich edycjach wzięło udział ponad siedmiuset twórców z kilkudziesięciu krajów, a laureaci nagrody głównej działają dziś prężnie na międzynarodowym rynku muzyki filmowej.

Zadaniem, przed jakim staną uczestnicy jedenastej edycji konkursu, jest skomponowanie muzyki do wskazanego fragmentu filmu "14 Peaks: Nothing Is Impossible". Bohaterem wyreżyserowanego przez Torquila Jonesa dokumentu jest nepalski wspinacz Nimsdai Purja, który podjął pozornie niemożliwe do zrealizowania wyzwanie zdobycia wszystkich czternastu ośmiotysięczników w ciągu siedmiu miesięcy. Film można obejrzeć na platformie Netflix.